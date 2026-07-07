Rastanak sa škotskim klubom praktično je dogovoren, a prema pisanju „Dejli Rekorda“, srpski napadač karijeru će nastaviti u Jermeniji.

Kako navodi isti izvor, Lazetić se već nalazi na lekarskim pregledima, nakon kojih bi trebalo da potpiše ugovor i zvanično postane član vicešampiona te zemlje.

Njegov novi tim uskoro očekuje dvomeč protiv moldavskog Zimbrua u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a u klubu veruju da bi srpski fudbaler mogao da predstavlja značajno pojačanje u napadu.

Sa druge strane, Lazetić traži sredinu u kojoj će konačno uspeti da pokaže svoj puni potencijal, pošto do sada nije ostvario zapažen učinak u seniorskom fudbalu.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde je 2022. godine uz veliko interesovanje javnosti prešao u Milan, čime je beogradskom klubu doneo obeštećenje od gotovo pet miliona evra. Međutim, nije uspeo da se nametne na „San Siru“, a pozajmice u Altahu, Fortuni Sitard i TSC-u nisu donele očekivani iskorak u njegovoj karijeri.

Tokom boravka u Aberdinu, fudbaler rođen 2004. godine upisao je 36 nastupa i postigao četiri pogotka, što predstavlja njegov najbolji seniorski učinak do sada, iako je i dalje ispod očekivanja koja su ga pratila od početka karijere.

Pored opcije iz Jermenije, prethodnih nedelja spekulisalo se da za Lazetića interesovanje pokazuju i klubovi iz Srbije i Rumunije.