Pejton Votson je imao sjajnu sezonu u NBA ligi sa prosekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencijom po utakmici, uz odličnih 41,1 odsto šuta za tri poena.

Bio je i igrač nedelje, često okarakterisan kao X faktor, ali Nagetsi u predviđenom roku nisu postigli dogovor sa Pejtonom Votsonom i sada postoji šansa da ga izgube kao ogrnaičeno slobodnog agenta.

Votson želi da naplati dobre igre i traži oko 30 miliona dolara godišnje!

S obzirom da su velike i jake ugovore već dali Nikoli Jokiću, Eroni Gordonu, Džamalu Mareju, pa i Kristijanu Braunu i Kemu Džonsonu, nema mnogo prostora za manevrisanje.

Ipak, kako javlja Sem Emik sa "The Athletic" portala, Denver Nagetsi planiraju da izjednače svaku ponudu koju Votson bude dobio.

Kako je i navedeno na početku teksta, Votsonova sloboda je ograničena što znači da Denver sme da izjednači svaku ponudu koju Pejton dobije, ukoliko finansijski to mogu da izvedu.

Ono što je takođe realna opcija jeste "sign and trade" odnosno da Denver potpiše ugovor sa Votsonom i prosledi Pejtona nekoj drugoj ekipi.

Isti izvor tvrdi da već postoje dva tima koja su spremna da se dogovre sa Denverom. Bruklin Netsi i Los Anđeles Klipersi su idealni kandidati za to, ali imaju i oni svojih dilema oko momka iz Kolorada.