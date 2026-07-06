Priredili su nam spektakl fudbaleri Meksika i Engleske, ali na kraju je gost otišao srećniji sa stadiona Asteke. Tim Tomasa Tuhela je slavio sa 3:2, i zakazao četvrtfinalni okršaj sa Norveškom.

S druge strane, Havijer Agire je bivši. Selektor Meksika je završio misiju na klupi reprezentacije, a naslednik će mu biti legendarni Rafa Markez.

- Voleo bih da sam otišao sa klupe posle pobede. Ovako me boli. Međutim, zaista smo probali, i zato bi trebalo da podignutih glava odemo kućama - rekao je Agire i dodao:

- Rafi želim mnogo sreće. Mislim da je sposoban da nadmaši moje rezultate - rekao je doskorašnji selektor svom nasledniku koji mu je bio asistent prethodne dve godine.