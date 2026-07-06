Stigle su loše vesti o Džordanu Hendersonu, koji se povredio tokom slavlja.

Tuhel je posle utakmice potvrdio da situacija nije nimalo dobra i da je iskusni vezista završio u bolnici.

- Ovo je veoma posebna noć za nas. Pomešana osećanja jer sam iscrpljen i emotivan, ali i tužan jer se Džordan povredio, povredio je ručni zglob i trenutno je u bolnici.

To je prilično ozbiljna povreda i ne uklapa se u ovo veče da Džordan nije sa nama. Ne znam proceduru, upravo sam završio konferenciju, a doktor mi je rekao da je u bolnici.

Henderson je povredu zadobio nakon što je pao tokom slavlja pobede, a prema navodima, nezgodno je doskočio preko reklame pored terena. Medicinski tim je odmah reagovao,a igrač je iznet sa terena i prebačen na dalje preglede.

Hendersonova uloga u timu već je bila tema rasprava, ali njegov nastup na ovom turniru sada je pod velikim znakom pitanja, a njegov eventualni povratak na teren zavisi od daljih medicinskih pregleda.