Na pitanje jednog novinara – da je za drugu nedelju turnira najavljen toplotni talas, i koliko će mu pomoći ako bude igrao uveče – Italijan se naljutio.

-Izgleda da ti bolje znaš program od mene. Ja još ne znam kada ću igrati, međutim, to mi ne predstavlja problem. Osećam da sam dobro pripremljen. Ono što se desilo u prošlosti, ostalo je iza mene. Sada treba da vidimo da li smo našli rešenje.

Siner će naredni duel igrati kada se očekuje 31 stepen, ali na terenu je temperatura mnogo viša. Cele druge nedelje biće toplije od 30 stepeni.

Novinari su pitali Italijana i za korišćenje tehnologije za oporavak posle napora.

-Radim sve što mislim da je mudro. Mislim da je to veoma važan deo tenisa. Nije najvažniji, jer ima još segmenata, ali je među najvažnijima. Mnogo rada ulažem u svoje telo, to je moj kapital, moja mašina. Kada je u pitanju oporavak, svako ima drugačije mišljenje. Morate da probate mnogo toga da biste shvatili šta vam najviše odgovara, a gde grešite.