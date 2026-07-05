Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u osmini finala pobedila najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku rezultatom 6:2, 7:6 (7:2) za sat i 29 minuta.

Osaka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Krejčikovu sa 7:5, 5:7, 6:3, dok Beloruskinja ima drugačije planove.

- Hoću potpuno da se napijem, da zaboravim na tenis, a onda da probam da se vratim u još boljoj formi – rekla je Sabalenka na pres-konferenciji.

Na pitanje da li se i dalje oseća kao broj jedan, 28-godišnja Beloruskinja odgovara:

„Kakvo pitanje... Ljudi gledajmo VTA listu, na njoj sam broj jedan. Juče sam bila, danas nisam bila po nivou. Ja nisam igrala na najvišem nivou, a ona je pružila svoje najbolje izdanje. Svaka joj čast, želim joj sve najbolje. Jednostavno, probaću da budem bolja sledeće godine“.