Španski teniser Karlos Alkaras još uvek se nije oporavio od povrede zbog koje je propustio Rolan Garos i Vimbldon, a sve su prilike da neće biti spreman ni za poslednji grend slem u sezoni.

Kako se priča u teniskom svetu, Španac nema nameru da se forsira i želi u potpunosti da se spremi za narednu sezonu i napade na nove grend slem titule.

Uopšte nije nerealno da ga ne bude u Americi, a zvanična potvrda bi mogla uskoro da ugleda svetlost dana.

- Sve se dešava sa razlogom. Verujem da je ovo sudbina i da mi život sprema nešto posebno i lepo kada se vratim - izjavio je Španac i dodao:

- Sada shvatam šta je zaista važno – moja porodica, koja je uvek tu da me podrži. Nikada me nisu pritiskali da igram tenis, uvek su mi davali izbor i to mi je pomoglo da nastavim da uživam i da ne osećam stres. Oni su razlog zbog kojeg sam danas ovakva osoba.