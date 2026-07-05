Nekadašnji britanski teniser Endi Marej naredne godine bi trebalo da dobije bronzanu statuu u kompleksu Vimbldona. Autor dela, poznati britanski vajar Dejvid Vilijams-Ellis, ističe da mu je cilj da izbegne sudbinu brojnih sportskih spomenika koji su godinama predmet kritika i podsmeha.

Vilijams-Ellis je sa Marejem proveo oko 90 minuta kako bi definisao odgovarajuću pozu za skulpturu.

- Važno je da ličnost bude prepoznatljiva, ali jednako je važno preneti njegov pokret i karakter. Ne želim da moj rad bude među neuspelim i učiniću sve da to izbegnem - poručio je vajar.

Tačna lokacija statue na terenima Vimbldona još nije poznata, ali je najavljeno da će Marej biti prikazan u pokretu, sa reketom u ruci, u periodu kada je imao između 23 i 25 godina.

Na projektu radi već devet meseci, koristeći veliki broj fotografija, video-materijala i modela koji po građi odgovaraju Mareju. Statua će biti nešto veća od prirodne veličine.

Marej je 2013. godine postao prvi Britanac posle 77 godina koji je osvojio Vimbldon u muškom singlu. Tada je pobedio Novaka Đokovića, a drugi trofej na londonskoj travi podigao je 2016. godine savladavši Miloša Raonića.