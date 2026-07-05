Golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva Vozinja privukao je veliku pažnju ljubitelja fudbala odličnim partijama na Svetskom prvenstvu, a uz njegove nastupe pojavila se i zanimljiva statistika.

Naime, među brojnim podacima sa Mundijala izdvaja se činjenica da je iskusni čuvar mreže uspeo da zabeleži više uspešnih driblinga od Kristijana Ronalda.

Vozinja je do tog učinka stigao u susretu protiv Argentine, koji je njegov tim izgubio rezultatom 3:2. Tom prilikom se odlučio na hrabar potez, fintom je izbacio Lautara Martinesa i uspešno kompletirao dribling.

Iako je u četiri odigrane utakmice upisao dva uspešna driblinga, to je bilo dovoljno da nadmaši Ronalda, koji na dosadašnjem toku turnira još nije zabeležio nijedan uspešno izveden dribling.