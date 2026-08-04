Detalji ugovora nisu objavljeni, ali lokalni mediji navode da je Vozinja sa čileanskim klubom potpisao ugovor do kraja godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Njegov prelazak u Kolo-Kolo najavljen je prošle nedelje, ali je bio odložen zbog problema sa vizom i ličnih razloga.

Vozinja (40) je u Kolo-Kolo stigao bez obeštećenja, pošto je u junu raskinuo ugovor sa portugalskim drugoligašem Čavesom. On je tokom karijere nastupao za nekoliko klubova u domovini i u Africi, a od 2015. godine igrao je u Evropi za Zimbru, Žil Visente, AEL Limasol, Trenčin i Čaves. Za nacionalni tim nastupio je na 94 meča.

Vozinja je branio za Zelenortska ostrva na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija Zelenortskih ostrva je bila jedno najprijatnijih iznenađenja na SP, a eliminisana je posle produžetaka u šesnaestini finala od selekcije Argentine (2:3).

Koko-Kolo je vodeći na tabeli čileanskog prvenstva sa 42 boda.