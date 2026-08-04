Lomi se Filip Kostić da li da pređe u PSV ili u AEK Marka Nikolića, ali ga atinski gigant neće još dugo čekati, javljaju grčki mediji.

Štaviše, aktuelni prvak Grčke postavio mu je rok da donese odluku, jer, logično, želi i sebi da ostavi vremena da pronađe adekvatnu zamenu ako reprezentativac Srbije ipak odluči da ode put Holandije ili neke druge destinacije.

Grci dodaju i da vest koju su preneli srpski mediji, a koja kaže da je AEK Kostiću dao "ultimatum", nije tačna, već da AEK samo želi što pre da dobije odgovor, bio on pozitivan ili negativan.

Generalno, iz AEK-a stižu negativni signali, i deluje da atinski klub gubi bitku za Kostića, te da je PSV u ovom trenutku bliži potpisu.

Ipak, jedno je sigurno – AEK ne zavisi isključivo od Kostića. Zapravo, dovođenje fudbalera Juventusa je prilika koja je iskočila nekako usputno.