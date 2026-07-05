Kadetska reprezentacija Srbije u nedelju od 19:15 igra za titulu prvaka sveta protiv Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu.

"Orlići" su u polufinalu dan ranije izbacili domaćina Tursku 76:71, dok je Amerika deklasirala Australiju 114:65.

Društvenim mrežama kruži zanimljiv detalj sa meča između Srbije i Turske. Mladi američki košarkaši su, kako se može videti na snimku, otvoreno navijali za Tursku.

Očito da Amerikanci smatraju da bi im u finalu lakše bilo da im je rival Turska, a ne Srbija.