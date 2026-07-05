Košarkaš iz Dominikanske Republike Žan Montero napustio je Valensiju, saopštio je danas španski klub.



Kako je saopšteno, aktivirana je otkupna klauzula za 23-godišnjeg beka, koji će, kako su preneli španski i grčki mediji, karijeru nastaviti u Olimpijakosu.

Odlaskom Montera nastavljen je trend velikih promena u Valensiji ovog leta. Klub su pre Montera napustili i Brakston Ki, Haime Pradilja, Serhio De Larea, Darijus Tompson i Isak Noges, a otišao je i trener Pedro Martinez, pa je jasno da će šampion Španije u novu sezonu ući sa kompletno renoviranom ekipom.