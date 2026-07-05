Svetsko prvenstvo u fudbalu bliži se završnici. Kao glavni favoriti nameću se Francuska i Argentina, reprezentacije koje su igrale u finalu pre četiri godine. Ipak, ako je verovati proročanstvu kultne serije "Simpsonovi", gaučosi neće odbraniti tron, baš kao što se ni trikolori neće naći u meču za trofej.

Ponovo je teorija o tome da su "Simpsonovi" predvideli ishod jednog planetarno važnog događaja preplavila duruštvene mreže, a sada se radi o finalu Mundijala.

Ovoga puta ona je formirana na osnovu epizode pod nazivom "The Cartridge Family" iz davne 1997. godine u kojoj se pojavljuje reklama koja najavljuje utakmicu koja bi trebalo da odluči koja je nacija najveća na svetu.

U tom okršaju snage odmeravaju Meksiko i Portugal što su mnogi odmah iskoristili da povedu priču oko novog proročanstva popularne animirane serije.

Zanimljivo da je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prognozirao da će u finalu igrati upravo Meksiko i Portugal, a da će titulu osvojiti Kristijano Ronaldo i drugovi.