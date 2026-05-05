Španac Huan Karlos Ferero, nekadašnji trener Karlosa Alkarasa, odao je priznanje Janiku Sineru.

Mada, može se reći i da ga je oduševila fotografija na kojoj su šampioni turnira u Madridu, koji su u tom trenutku bili ili jesu prvi igrači sveta.

Siner je u nedelju trijumfovao u Madridu i tako se pridružio velikanima ove igre.

Rodžer Federer 2006, Rafael Nadal 2014, Novak Đoković 2016. i 2019. i upravo Ferero 2003. godine.

-Kakva slika - napisao je Ferero na Instagramu.

Podsetimo, Ferero se u decembru rastao sa Alkarasom nakon višegodišnje saradnje.