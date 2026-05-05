Fudbaleri Mačve iz Šapca vratili su se u Superligu Srbije nakon pobede nad Voždovcem (1:0).

Junak ovog trijumfa bio je lokalni heroj Luka Pejović koji je praktično dete kluba. Zaobilaznim putem stigao je do dresa Mačve i imao veče za pamćenje u "provincijskom Urugvaju".

- Još nisam svestan svega što se desilo. Prošle godine nam je malo falilo, znam da je cilj postavljen visoko i ove sezone, ali... Nisam mogao ni da zamislim da će se sve desiti na ovakav način, postigao sam gol i odveo svoj klub u Superligu Srbije. Moj grad će imati predstavnika u eliti, a ja sam eto pripomogao tome na neki način. To je ono o čemu sanjate kao dete. Samo još nisam svestan - kaže Pejović za "Telegraf".

Kako kaže, Srbija će tek videti koliko Šapčani mogu.

- Ovaj klub je pre osam godina izbacio Zvezdu iz Kupa, sada je isto uradio i Partizanu. Ušli smo u Superligu Srbije, a naši navijači su pokazali da su među najboljima u Srbiji. Naš stadion uvek ima nekoliko hiljada navijača. Mislim da će Srbija tek shvatiti koliko može Mačva i koliko je ovaj klub zapravo važan za najelitniji rang srpskog fudbala. Kako sam i rekao, dugo je leto, videćemo kakva će situacija biti.