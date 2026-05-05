Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike računa na 23 fudbalera za revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Bajerna, saopštio je danas klub iz Pariza.

Zbog povreda u redovima PSŽ-a neće biti odbrambenog igrača Ašrafa Hakimija i golmana Lukasa Ševalijea.

Na spisku se nalaze: Matvej Safonov, Renato Marin, Artur Vinjo, Lukas Beraldo, Markinjos, Ilija Zabarnji, Hviča Kvarackelija, Fabijan Ruiz, Gonsalo Ramos, Usman Dembele, Dezire Due, Vitinja, Li Kang-In, Lukas Ernandez, Seni Majulu, Nuno Mendeš, Dro Fernandez, Bredli Barkola, Voren Zair-Emeri, Ibrahim Mbaje, Vilijan Pačo, Bilal Laurendon i Žoao Neveš.

Revanš utakmica polufinala LŠ između Bajerna i PSŽ-a biće odigrana sutra od 21 čas u Minhenu. U prvom duelu, koji je odigran prošle nedelje u Parizu, bilo je 5:4 za PSŽ.