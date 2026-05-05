Uspeo je FMP da savlada Megu (80:77) u prvom meču četvrtfinalne serije KLS-a, da napravi brejk u u "TC Dejan Milojević" u naselju Braće Jerković, i sada mu je potreban samo još jedan trijumf pa da overi karte za završni turnir koji se od 29. do 31. maja održava u Nišu. Revanš utakmica zakazana je za 12. maj, s početkom od 18 časova, u hali FMP-a u Železniku.

Iako je Mega igrala odlično u prve dve četvrtine i veliki odmor dočekala sa dvocifrenom prednošću, FMP se razigrao u trećem kvartalu (30:11) i došao do velikog preokreta. Imali su Panteri većim delom drugog poluvremena desetak poena plusa, ali se Mega vratila u samom finišu... Savo Drezgić je čak i šutirao za produžetak, ali je promašio.

Najzaslužniji za trijumf gostiju bili su Filip Barna sa 18 poena, dok su Filip Rebrača i Lazar Stefanović dodali po 11.

Kod Mege su se istakli Bogoljub Marković sa 23 poena i devet skokova, Asim Đulović sa 17 poena i devet skokova, te Savo Drezgić sa 13 poena, šest skokova, šest ukradenih lopti i četiri asistencije.

Treba napomenuti i da će pobednik ove serije igrati sa Partizanom u polufinalu fajnal fora.