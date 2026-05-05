Sportski list „Globo“ objavio je da je u nedelju na treningu došlo do fizičkog sukoba između prve zvezde tima i sina još jednog slavnog brazilskog fudbalera, Robinja.

Navodi se da je Nejmar izgubio živce, kada ga je talentovani 18-godišnji napadač više puta predriblao zbog čega je ošamario sina bivšeg saigrača iz reprezentacije. Smatrao je da Robinjo Žunior nema poštovanja prema njemu.

Tinejdžer je posle svega zatražio je sastanak sa čelnicima kluba, pa čak i raskid ugovora, uz obrazloženje da u klubu ne postoje osnovni uslovi bezbednosti fudbalera. Takođe, piše „Globo“, tražio je i zvaničnu istragu, uz pretnju pravnim postupkom ukoliko Santos ne reaguje.

Nejmar se u međuvremenu izvinio mladom saigraču, kojem je postao neformalni mentor povratkom u Brazil iz Saudijske Arabije.

„Santos je upoznat sa navodima o fizičkom sukobu između dvojice igrača. Po nalogu predsednika, odmah je pokrenuta interna istraga o događaju koji se desio na treningu u nedelju u trening centru Rei Pele, a u kojem su učestvovali Nejmar i Robson de Souza Žunior,“ navodi se u saopštenju, uz dodatak da će pravni tim kluba voditi postupak.

Inače, Nejmar je najbolji strelac u istoriji Brazila sa 79 golova na 128 utakmica, ali za reprezentaciju nije igrao od oktobra 2023. zbog teške povrede kolena. U Santos se vratio početkom 2025. godine, posle epizode u Al Hilalu, a od tada je postigao 15 golova, uz česte probleme sa povredama.

Selektor Brazila Karlo Anćeloti nije ga uvrstio u tim za martovske prijateljske mečeve protiv Francuske i Hrvatske, ali je poručio da vrata reprezentacije i dalje nisu zatvorena.

-Ima još dva meseca da pokaže da zaslužuje mesto u timu za Svetsko prvenstvo - rekao je Anćeloti.