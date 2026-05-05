Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk saopštila je da zbog povrede neće igrati na WTA turniru u Rimu.



Kostjuk se povukla sa turnira u glavnom gradu Italije tri dana pošto je osvojila turnir u Madridu. Ukrajinska teniserka je na turniru u Rimu bila postavljena za 23. nosioca.



-Nakon najbolje nedelje u karijeri, radovala sam se turniru u Rimu. Ali, nekada telo ima druge planove. U poslednjih nekoliko dana suočila sam se sa povredom kuka. A pošto mi ni skočni zglob nije u potpunosti oporavljen, jednostavno nije pametno da se takmičim u Rimu. Želim da se na vreme oporavim i spremim za Pariz - napisala je Kostjuk na društvenim mrežama.



Organizatori turnira u Rimu su objavili da se sa turnira zbog bolesti povukla britanska teniserka Ema Radukanu.