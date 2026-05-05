Fudbaleri Arsenala pobedili su Atletiko Madrid u Londonu u revanš meču polufinala Lige šampiona, rezultatom 1:0.

Koliki je ovaj duel imao značaj, govori i sam početak meča.

Obe ekipe su duže vremena ispipavale puls protivnika, pa nismo imali toliko prilika konkretnih da vidimo u prvom delu utakmice.

Arsenal je krenuo ofanzivnije, dok se Atletiko branio u prvih desetak minuta.

Međutim, u 11. minutu pravo niotkuda, velika šansa za Atletiko.

Grizman je uspeo da pobegne odbrani Arsenala i pošalje loptu kroz peterac, odbio ju je Raja, a na odbitak je naleteo Simeone, međutim, Rajs je uklizao i sprečio pogodak Atletika.

Nastavila je domaća ekipa sa presingom.

U 35. minutu, svi na stadionu su tražili penal, prilikom kontakta Trosara i Grizmana u kaznenom prostoru Atletika, ali ništa od toga.

Taman kada se učinilo da je uzbuđenja izostalo u prvom poluvremenu, na samom kraju, u 45. minutu, Arsenal je postigao gol!

Sjajan pas je poslao Saliba ka Đokerešu iza odbrane Atletika, stigao je Šveđanin pas, uspeo da se okrene i nađe Trosara na drugoj stativi, Belgijanac se namestio i šutirao, odbranio je Oblak, ali je lopta pala pravo Saki na nogu, a on je smestio u mrežu.

Već na startu drugog poluvremena, ogromnu priliku su imali fudbaleri Atletika!

Koke je poslao dugu loptu, Saliba odigrao loše glavom, ali je Gabrijel uklizao i sprečio Simeonea da poravna na 1:1.

Par minuta nakon toga, sve je možda moglo da bude već rešeno. Inkapie je sjajno pronašao Đekereša, ali je Šveđanin prebacio gol.

Ipak, nisu to znali da kazne gosti iz Madrida, do kraja se rezultat nije menjao, pa je tako Arsenal posle 20 godina prošao u finale Lige šampiona!

A tamo ih čeka PSŽ ili Bajern, to ćemo saznati posle sutrašnjeg revanša u Minhenu (5:4 u prvom meču sa PSŽ).

ARSENAL - ATLETIKO MADRID (1:0)

Stadion: Emirati (60.000)

Sudija: Danijel Zibert (Nemačka)

Arsenal: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Kalafiori - Luis-Skeli, Rajs - Eze, Saka, Trosar - Đekereš.

Atletiko Madrid: Oblak - Pubilj, Le Norman, Hancko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez.

Drugo poluvreme:

86. minut - Serlot je morao mnogo bolje na dodavanje Baene, iz prve je probao, ali je promašio loptu i obrukao se...

83. minut - Curi vreme za Madriđane, Arsenal bliži velikom finalu u Budimpešti

77. minut - Gabrijel je dobio žestok udarac od Serlota posle obostranog povlačenja, ali sva je prilika da će moći da nastavi meč

66. minut - Auu, kakva prilika za Arsenal! Inkapie je sjajno pronašao Đekereša, ali je Šveđanin prebacio gol

58. minut - Inkapie umesto Kalafiorija, Edegor umesto Ezea i Madueke umesto Sake u Arsenalu, a Kardoso, Serlot i Molina umesto Simeonea, Le Normana i Lukmana u Atletiku

54. minut - Imali su dobru kontru domaći igrači, međutim, izblokiran je bio šut Đekereša, zatim, Kalafiori se zaleteo, proleteo kroz kazneni prostor Atletika, ali je zaustavljen

51. minut - Kakva šansa za Atletiko! Koke je poslao dugu loptu, Saliba nije odigrao dobro glavom, Gabrijel je uklizao i sprečio Simeonea da izjednači na 1:1

46. minut - Počeo je drugi period igre!

Prvo poluvreme:

45. minut : Goool! Vodi Arsenal sa 1:0! Ako nije ofsajd... Saka je zatresao mrežu na odbitak posle Trosarovog šuta i odbrane Oblaka!

35. minut - Trosar je pao posle duela sa Grizmanom, ali je jasno bilo da nema osnova za penal iako su burno reagovali igrači i navijači Arsenala.

30. minut - Pola sata utakmice je iza nas, a mi još nismo videli šut u okvir gola...

24. minut - Probio je Deklan Rajs po levoj strani, ali, lopta nije pronašla saigrače ovoga puta

18. minut - Ostao je Saka sam na drugoj strativi posle centaršuta Rajsa iz kornera, ali je loše zahvatio loptu

15. minut - Za razliku od starta meča, stekao se utisak da su se rastrčali po terenu fudbaleri Atletika, polako se otvara utakmica...

11.minut - Imao je Atletiko dobru šansu posle još jedne akcije po desnoj strani. Grizman je odigrao povratno dodavanje, Raja uspeo da skrene loptu, ali je na nju natrčao Simeone. Deklan Rajs je odlično uklizao i sačuvao gol "tobdžija"

8. minut - Đuliajno Simeone je prošao po desnoj strani, proigrao Hulijana Alvareza, koji je šutirao iz prve, ali je ta lopta završila pored gola

6. minut - Još uvek nismo videli pravu priliku na obe strane, Arsenal diktira tempo igre na početku, ali, i dalje bez velikih šansi

1.minut - Počela je spektakularna utakmica u Londonu!

20.35 - Ovo su najbolje šanse u prvom meču:

20.10 - Argentinac je prvi igrač Atletika koji je postigao deset golova u jednoj sezoni Lige šampiona

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču polufinala Lige šampiona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.