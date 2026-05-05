Crvena zvezda privodi sezonu u Superligi Srbije kraju posle nove osvojene titule, a naredni izazov očekuje je u subotu 9. maja od 18 časova, kada će na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije. Osim same utakmice, ovaj duel biće poseban i zbog dodatnog sadržaja koji čeka navijače na tribinama.

Naime, crveno-beli će zajedno sa pristalicama obeležiti veliki jubilej, 40 godina prijateljstva sa grčkim Olimpijakosom. Upravo zbog toga iz kluba pozivaju sve navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže izabranike Dejana Stankovića u finišu sezone.

Karte za ovaj meč već su puštene u prodaju, a navijači ih mogu obezbediti i putem interneta, što predstavlja najbrži i najjednostavniji način kupovine.

Za one koji preferiraju tradicionalnu kupovinu, blagajne stadiona radiće u petak od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice biti otvorene od 10 sati pa sve do početka susreta.

Cene ulaznica su prilagođene svim kategorijama navijača, pa tako karta za severnu tribinu iznosi 400 dinara, za istočnu 500, dok je za zapad potrebno izdvojiti 700 dinara. Najskuplje ulaznice su za tribinu "Siniša Mihajlović" i njihova cena je 1.400 dinara.