Crvena zvezda u subotu 9. maja od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije, a ovaj meč imaće i posebnu simboliku za dva važna prvotimca crveno-belih.

Naime, duel protiv Pazara biće idealna prilika da navijači pozdrave Timija Maksa Elšnika i Jung Vu Seola, koji su nedavno stigli do velikog jubileja, 100 odigranih utakmica u dresu šampiona Srbije.

Slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik trocifren broj nastupa dostigao je u polufinalu Kupa Srbije, čime je još jednom potvrdio koliko znači ekipi. Od dolaska u klub profilisao se kao jedan od ključnih igrača u veznom redu, a njegova energija, pregled igre i sposobnost da kontroliše ritam meča učinili su ga nezamenjivim šrafom u timu.

Sa druge strane, reprezentativac Južne Koreje Jung Vu Seol jubilej je obeležio na utakmici protiv Jedinstva. Igrač koji može da pokrije obe bekovske pozicije brzo se uklopio u sistem igre i postao jedan od najpouzdanijih fudbalera u defanzivnoj liniji.

U Ljutice Bogdana očekuje se dobra atmosfera, a iz kluba stiže poziv navijačima da ispune tribine i zajedno sa igračima obeleže ove značajne momente.