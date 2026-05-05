Sigurno je samo to da Stankoviću od leta na raspolaganju neće biti Omri Glazer, Nemanja Radonjić i Aleksa Damjanović. Prvoj dvojici ističe ugovor i neće biti produžen, dok se talentovani napadač seli u Bajer Leverkuzen. Platili su Nemci fiksnih 5.000.000 evra, i obećali izdašne bonuse crveno-belima, za slučaj da sedamnaestogodišnjak proigra prenosi "Meridijan".

Ipak, kada je reč o dolascima, čini se da zaista vlada ozbiljno zatišje. Videćemo da li pred buru, ali je Zvezda prethodnih godina gotovo uvek po običaju u toku prolećnog dela sezone promovisala nove akvizicije.

Tako je u maju prošle godine – Zvezda dogovorila saradnju sa Rodrigaom. Brazilac je bio slobodan igrač po odlasku iz Zenita, a sredinom maja je promovisan na Marakani kao novo pojačanje. Pre toga, i to čak dva meseca – Zvezda je završila i Miloša Veljkovića. Iskoristili su “Bosmanovo pravilo” i reprezentativca Srbije potpisali, iako je bio fudbaler Verdera.

Po istom principu, na proleće 2024. godine je dogovoren Luka Ilić iz Troe, a ubrzo zatim i Dalsio iz Apoela. Godinu dana ranije Zvezda je iskoristila činjenicu da je manje od šest meseci do isteka ugovora ostalo Marku Stameniću sa Kopenhagenom, odnosno Piteru Olajinki sa Slavijom, te su ih ekspresno već u januaru dogovorili.

Ostaje da se vidi da li je Zvezda već dogovorila neko pojačanje, i da se čeka da sve zvanično bude objavljeno.

Crveno-beli će menjati tim ovog leta, jasno je da će biti odlazaka i dolazaka na "Marakanu". Za neke igrače još uvek nije doneta odluka o budućnosti, a u prvom planu je Strahinja Eraković i činjenica da njegov ugovor mora da bude otkupljen od Zenita.