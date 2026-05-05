U tekstu u kom najavljuje sasvim izvestan odlazak Hozea Bordalasa sa klupe Hetafea, novinar "Marke" Emilio Kontreras navodi da će Fabio Ćelestini biti prvi izbor vlasnika kluba Anhela Toresa.

Međutim, nešto drugo objavljeno u istom tekstu na stranicama madridskog lista privuklo je pažnju srpske fudbalske javnosti. Kontreras je konstatovao da će se vlasnik kluba, ukoliko ne pronađe zajednički jezik sa Ćelestinijem, okrenuti pregovorima sa Veljkom Paunovićem.

Autor teksta navodi da je tako nešto moguće, jer u ugovoru između FSS i Paunovića postoji nešto poput „izlazne klauzule u slučaju ponude kluba prema kojem selektor „orlova“ ima pozitivne emocije i osećanja“.

Sport klub je kontaktirao izvore upućene u status i ugovornu vezu Veljka Paunovića i FSS. Rečeno je da takva klauzula ne postoji u selektorovom ugovoru, kao i da o tome nikada nije pregovarano.

Sa druge strane niko ne može da isključi mogućnost da Paunović postane trener ovog tima. Ipak, ako se to i bude desilo, neće biti klauzule.

Koji su klubovi koje Paunović voli?

To su Atletiko Madrid, Ovijedo, Majorka, Tenerife, Almerija i, kako se ističe, Hetafe.

Ne deluje realno da slektor napusti klupu "Orlova", ušao je u novi ciklus i uvek je isticao koliko je ponsan i spreman da radi. Ostaje da se vidi kakav će biti rasplet.