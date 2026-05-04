Fudbaleri Crvene zvezde igrali na gostujućem terenu na Banovom brdu protiv Čukaričkog u Superligi Srbije.

Zvezda je dobila meč rezultatom 2:1, ali, jedna potpuno neviđena situacija se dogodila u drugom poluvremenu.

Naime, glavni arbitar Aleksandar Živković se povredio i morao je da napusti igru!

Kao njegova zamena, "uletelo" je dobro poznato ime, a to je Pavle Ilić.

Tada smo mogli da vidimo kako to izgleda kada se jedan od arbitara nenadano povredi, pa mora da ga zameni neko drugi.

Inače, Pavle Ilić je bio glavni arbitar na 178. večitom derbiju.