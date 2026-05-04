Kako se navodi na sajtu kluba, Udžiri je jedan od najuspenijih rukovodilaca u NBA ligi.

-Dalas Maveriksi su posvećeni tome da budu organizacija svetske klase sa jakom kulturom i fokusirana na osvajanje šampionata. Masai Udžiri je jedan od velikih košarkaških lidera ove generacije i njegov dolazak je ključni korak u ispunjavanju naših ciljeva. Počastvovani smo što se pridružio našoj porodici. Pozdravljamo njegovu energiju i odlučnost, zajedno sa njegovim vođstvom, iskustvom i mnogim dostignućima koje je imao kao izvršni direktor. Veoma smo uzbuđeni zbog budućnosti našeg tima - rekao je vlasnik Dalasa Patrik Dumont.

Udžiri je od 2012. do 2025. godine bio u Torontu na rukovodećim mestima, a kao predsednik doneo je klubu prvu titulu NBA lige 2019.

On je naveo da mu je čast što je postao predsednik Dalasa.

-Ovo je franšiza sa ponosnom istorijom, strastvenim navijačima i posvećenošću pobedi. Radujem se što ću raditi sa igračima, trenerima i vodećim timom kako bismo izgradili nešto što odražava standard za takmičenje na najvišem nivou", izjavio je Udžiri.

Dalas je sezonu završio na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 26 pobeda i 56 poraza.