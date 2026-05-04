Šems Čaranija se pridružio ekipi emisije „Inside the NBA” i govorio je o stanju i Denveru.

-Počnimo sa nekoliko njih. Dejvid Adelman, njihov glavni trener, ostaje na funkciji. Njegov posao je siguran. Druga stavka na dnevnom redu za Nagetse ove pauze je obezbeđivanje dugoročne posvećenosti Nikole Jokića. On ima pravo na produžetak ugovora na četiri godine, vredan preko 290 miliona dolara - naveo je Čaranija.

Očekivanja obe strane su da će Nikola Jokić to potpisati čim stekne pravo u julu, i da će nastaviti dalje.

-Ali osim toga, u Denveru predstoje stvarne promene u sastavu kako bi se utvrdilo kako mogu da okruže Nikolu Jokića pravim igračima da bi ovaj tim vratio na vrh. Nikola Jokić je nakon tog poraza u seriji protiv Minesote rekao: Daleko smo. Upravo smo izgubili u prvoj rundi. Tako da će primati pozive i saslušati ponude za sve u ekipi osim za Nikolu Jokića.

Legendarnom Čarlsu Barkliju nije bilo dobro.

-Treba mi pauza. Kad sam čuo: četiri godine, skoro 300 miliona dolara. To je oko 72 miliona godišnje. To je dobar posao, ako možeš da ga nađeš. Da - naveo je Barkli.

Barkli je hvalio Nikolu Jokića, isticao je da je odličan igrač, ali... Često je znao i da bocne Srbina. Jasno je da se NBA liga mnogo promenila, novac koji danas igrači uzimaju je mnogo veći od onog koji je se dobijao u vreme kada je Barkli igrao.

Sa druge strane, Denver mora nešto menja. Jasno je da su stigli do krajnje granice i da ništa ne mogu da urade. Džamal Marej nije više isti igrač, Gordona urnišu povrede i kad se podvuče crta, Nikola Jokić ostaje sam.

Šuška se da bi Kevin Durent mogao u tabor Nagetsa, ali sve su to samo nagađanja...

Jedno je sigurno, kad Nikola bude potpisao novi ugovor, tek će onda biti meta, jer je već sada jasano da će ta cifra mnogima zasemtati... Sve ide ka tome.