Već neko vreme se priča da je iskusni fudbaler na korak od Partizana, ali... On je sam demantovao glasine da će ponovo obući dres tima iz Humske i da ostaje sigurno i sledeće godine u Sarajevu.

Ipak, čini se da to i neće biti baš tako.

U nedelju je odigran derbi u Banjaluci u kom je Borac overio osvajanje titule pobedom rezultatom 1:0. Adem Ljajić nije bio deo tog susreta, kao ni prethodnog, pa je posle meča usledilo logično pitanje treneru Cvitanoviću zbog čega nije ponovo nije bilo kapitena u timu.

-Znate i sami, direktor je rekao i sam da je strategija kluba da idemo u kom smeru idemo i da vidimo koliko mladi igrači mogu. Ovakve utakmice puno znače za te mlade igrače, mogu im dati novo iskustvo i dimenziju, da vidimo gde su zapravo oni, a sve ostalo je na upravi, ona će to rešavati - rekao je Cvitanović u izjavi za "Arenasport".

Ove reči su u suprotnosti od onih koje je rekao Ljajić samo dan ranije, kada je pričao o svom odlasku iz prestonice Bosne i Hercegovine, te povratku u Partizan.

- Sve priče o Partizanu su samo medijske spekulacije i klikovi i u ovom trenutku od toga nema ništa. Imam još godinu dana ugovora sa Sarajevom i dajem sve od sebe da ostvarim što bolje rezultate. Moj cilj je da sledeće sezone osvojimo titulu koju svi dugo čekamo - istakao je Ljajić.

skusni vezista je dodao da priče o povratku u Partizan za njega nisu ništa novo.

- Navikao sam na spekulacije tokom godina profesionalnog igranja. Iz sezone u sezonu me povezuju sa prelaskom u Partizan, što je razumljivo jer sam dete Partizana i veliki sam navijač tog kluba. Tamo sam se fudbalski izgradio i dobio priliku da igram profesionalno. Međutim, trenutno sam kapiten Sarajeva i fokusiran sam isključivo na svoj klub.

Leto je blizu, a čini se i rasplet...