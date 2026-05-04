Kad je Luisu Enriku bilo potrebno nešto na levom krilu, oni su istresli 80 miliona evra u januaru.

Reči Dijega Simeonea, izgovorene letos aludirajući na transfer Hviče Kvarachelije, i sad pogađaju u centar. Gruzin iz društva „svetaca“ igra sezonu karijere koju bi mogao da kruniše drugom uzastopnom evropskom krunom. Lane je PSŽ osvojio Ligu šampiona - 5:0 protiv Intera u finalu, Hviča jedan od strelaca - a u ovoj i dalje brani trofej. Istina, sledi izazov svih izazova - Bajern u Minhenu.

I dok fudbalski svet gori iščekujući revanš na „Alijanc areni“, posle nestvarnih 5:4 na „Parku prinčeva“, najjačeg Špančevog aduta obasipaju pohvalama. Uostalom, 25-godišnjak koji ima nadimak (zna se po kome) Kvaradona je najbolji strelac Parižana u LŠ s 10 golova, na koje je dodao pet asistencija. U svim takmičenjima 2025/26. dao je 18 golova, koliko i Usman Dembele.

- Kvarachelija je najbolji igrač na svetu i biće još bolji. On je dodatni igrač u veznom redu, a istovremeno u napadu pravi razliku. Neverovatan je - rekao je bivši holandski as Klarens Sedorf, vlasnik četiri „ušata“ (Ajaks 1995, Real 1998, Milan 2003. i 2007).

A iza uspešnog muškarca, kažu, stoji žena. U ovom slučaju - doktorka. Hvičina supruga Nica je studirala medicinu na Državnom univerzitetu u Tbilisiju, ali je (buduće) zanimanje lekar stavila na čekanje zbog podrške fudbaleru.

Upoznali su se 2021, a godinu kasnije on je potvrdio da su u vezi. Oktobra 2023. su se venčali u gruzijskom manastiru poštujući tradiciju i običaje. U avgustu sledeće su dobili sina Damjana. Nica se porodila u istoj bolnici u kojoj je i ona rođena.

Hviča je od burnog odlaska iz Napolija januara 2025. postao „svetac“ koji svim odbranama uteruje strah. Da vidimo kako će biti u Minhenu, svet gori...

LIGA ŠAMPIONA, polufinale revanši - UTORAK: Arsenal - Atletiko 21.00 (prvi meč 1:1). SREDA: Bajern - PSŽ 21.00 (prvi meč 4:5).