Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su na svom terenu Bajern Minhen sa 5:4 u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Bez sumnje, bio je ovo jedan od najboljih mečeva ikada.

Postigli su čak osam golova za 65 minuta (5:3 za PSŽ) i tako oborili rekord po broju pogodaka koji su viđeni u jednoj polufinalnoj utakmici elitnog takmičenja.

Rekord su do sada držali Liverpul i Roma, pošto su "redsi" 2018. savladali "vučicu" sa čak 5:2.