Da li smo večeras gledali najbolju utakmicu u istoriji Lige šampiona? Ovo je zaista teško pitanje, s obzirom na to da je viđeno pregršt spektakularnih duela, ali su nam fudbaleri Pari Sen Žermena i Bajerna priredili šou kakav ćemo zauvek pamtiti.

Posle prve utakmice je bliži finalu aktuelni evropski šampion koji je na svom terenu pobedio rezultatom 5:4 i tako nosi gol prednosti pred revanš koji je na programu naredne srede u Minhenu.

Početak utakmice je protekao u znaku gostujućih igrača. Bajern je bio konkretniji i to je materijalizovao u 17. minutu. Paćo je loše reagovao i oborio Dijaza u šesnaestercu, a sudija Sandro Šarer je dosudio penal. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Hari Kejn i Bajern je stigao do prednosti.

Samo tri minuta kasnije su Bavarci imali stopostotnu šansu da nokautiraju protivnika. Kejn je poslao savršen pas za Olisea, Francuz je imao jedan na jedan sa Safanovim, ali nije uspeo da ga savlada.

Odmah zatim je PSŽ imao strašnu priliku da izjednači, ali se Osman Dembele propisno obrukao. Stanišić je napravio veliku grešku i Francuz je izašao sam ispred Nojera, ali je užasno šutirao i lopta je otišla pored gola.

Ipak, to nije poremetilo domaćina koji je ubrzo poravnao rezultat. Prelep gol je postigao Hvića Kvarachelija i savršeno pogodio dalji ugao.

Neverovatan tempo je viđen u prvom poluvremenu, a za relativno kratko vreme su oba tima imala po jednu veliku šansu. Najpre je Olise napravio dar-mar i umalo pogodio iz mrtvog ugla, a onda je na drugoj strani Dezire Due bio zamalo neprecizan.

U 33. minutu je branilac titule preokrenuo rezultat. Dembele je savršeno izveo korner, a Žoao Neveš glavom pogodio za 2:1. Nije bilo opravdanja u toj situaciji za odbranu Bajerna koja je dozvolila da joj gol glavom da drugi najniži igrač na terenu. Portugalac je visok samo 173 centimetra.

Četiri minuta kasnije je Due imao priliku da donese domaćinu +2. gađao je dalji ugao, ali je lopta otišla malo pored gola.

Nije se dugo čekalo na novi gol. U 41. minutu je Bajern izjednačio. Previše prostora su ostavili igrači PSŽ-a Oliseu koji je pokazao klasu. Snažno je šutirao i savladao Safonova za 2:2.

Kada se činilo da će se nestvarno prvo poluvreme završiti sa četiri kola, Alfonso Dejvis je napravio veliku glupost. Levi bek Bajerna je bespotrebno pomerio ruku od tela i blokirao centaršut Dembelea. Šarer je išao da gleda snimak i pokazao je na penal. Nojer je pročitao stranu, ali je udarac Dembelea bio dovoljno snažan i precizan i PSŽ je na odmor otišao sa golom prednosti.

Početak drugog poluvremena je bio miran, a onda je usledila eksplozija domaćina. Ponovo je strelac bio Kvarachelija, ali je akciju obeležio Vitinja. Portugalac je poslao

neverovatan pas u začetku akcije, a potom je Hakimi asistirao Gruzijcu koji postiže drugi gol na utakmici.

Tri minuta kasnije je u Parizu pukla petarda. Sevnula je munjevita kontra koju je povukao Due i dodao loptu Dembeleu. Francuz je izbegao ofsajd i vrlo pametno šutirao, Nojer se nije pomerio i na semaforu je pisalo 5:2.

Delovalo je da su igrači Bajerna u potpunom nokdanunu, ali...

Ludnica u Parizu se nastavila. Bavarci su u 65. minutu stigli do trećeg gola i najavili povratak. Kimih je poslao savršen centaršut iz slobodnog udarca, a Upamenkano je pogodio. Svega četiri minuta kasnije još jedan gol u mreži domaćina. Kejn je maestralno proigrao Dijaza, koji je majstorski primio loptu i matirao Nojera. Najpre je dosuđen ofsajd, ali je nakon intervencije VAR-a Šarer promenio odluku i pokazao na centar!

Do kraja meča je Bajern ozbiljno pritiskao odbranu Parižana i na sve načine pokušao da izjednači rezultat. Džonatan Ta je bio blizu gola, a Safonov je intervenisao ispred Musijale. Potom je u 87. minutu i PSŽ mogao do pogotka, ali je Majulu zatresao prečku.

Rezultat se više nije menjao i PSŽ nakon nestvarne utakmice ide u Minhen sa golom prednosti.

Ko će dočekati sledeću sredu!?

PSŽ - BAJERN 5:4

Stadion: Park prinčeva

Sudija: Sandro Šarer

PSŽ: Safonov, Hakimi, Pačo, Markinjos, Mendeš, Neveš, Vitinja, Zair Emeri, Due, Dembele, Kvarachelija.

Bajern: Nojer, Stanišić, Ta, Upamekano, Dejvis, Kimih, Pavlović, Olise, Musijala, Dijaz, Kejn.

Kraj nestvarne utakmice! Pobeda Pari Sen Žermena!

87. minut - Prečka! Majulu je snažno šutirao, ali nije imao sreće. Malo je nedostajalo da PSŽ ponovo stekne dva gola viška.

75. minut - Dve nezgodne situacije za odbranu Parižana posle dva kornera Bajerna. Ipak, domaćini su se odbranili.

69. minut - Gooool! Pa šta se ovo dešava!? Bajern je postigao još jedan gol i prišao na samo -1! Dijaz je fenomenalno primio loptu i postigao gol koji je najpre poništen zbog ofsajda, ali je potom Šarer nakon intervencije VAR-a promenio odluku i pokazao na centar. Bajern je bio u nokdaunu nakon petog gola domaćina, ali je sada situacija drugačija.

65. minut - Goool! Vraća se Bajern. Strelac je Upamenkano.

59. minut - Gooooool! Petarda u Parizu! Drugi gol postiže i Dembele. Sevnula je kontra, Due je dodao loptu, a Dembele je jako pametno šutirao u bliži Nojerov ugao za ogromnih 5:2. Bajernu preti potop u prestonici Francuske.

56. minut - Goooool! Ponovo Kvarachelija i PSŽ prvi put ima dva gola prednosti. Delovalo je da od ove akcije neće biti ništa, ali je Vitinja zatim fantastično proigrao Hakimija koji je asistirao Gruzijcu, a ovaj pogađa za 4:2.

54. minut - Dobra prilika za Bajern. Dijaz je proigrao Lajmera koji kao da je bio iznenađen tim potezom i nije dobro šutirao.

50. minut - Mirniji početak drugog dela.

Kraj prvog poluvremena!

45+5 minut - Gooooool! Ponovo vodi aktuelni šampion Evrope! Nojer je pročitao gde će šutirati Dembele, ali je udarac Francuza bio vrlo precizan i lopta je završila u mreži.

45+4 minut - Biće penal za PSŽ! Lopta je pogodila Dejvisa u ruku. šarer je dobio poziv iz VAR sobe i nakon gledanja snimka je pokazao na belu tačku.

41. minut - Goooool! ODgovor Bajerna! Previše prostora su ostavili igrači PSŽ-a Oliseu koji je to kaznio i postigao gol. Nestvarno prvo poluvreme!

37. minut - Neverovatan tempo. Novu priliku je imao PSŽ. Prelako su domaći fudbaleri stigli do gol šanse, ali je Due bio neprecizan.

33. minut - Goooool! Preokret! Neverovatnu utakmicu gledamo. Neveš je odlično zahvatio loptu glavom posle kornera i pogodio za 2:1.

32. minut - Ponovo se Olise našao u izglednoj prilici. Lopta je pogodila Neveša, a onda i stativu.

25. minut - Goooool! Evo izjednačenja! Što nije uspeo Dembele, jeste Kvarachelija. Sjajni Gruzijac je uputio vrlo precizan šut i savladao Nojera. Strašan meč gledamo na "Parku prinčeva"!

23. minut - Šta je sada promašio Dembele!? Imao je Francuz zicer da donese izjednačenje Pari Sen Žermenu. Izašao je jedan na jedan sa Nojerom, ali je katastrofalno šutirao i lopta je otišla pored gola.

20. minut - Kakva prilika za Bajern da nokautira domaćina. Kejn je poslao fantastičan pas za Olisea koji se nije dovoljno dobro namestio i Parižani su se nekako odbranili.

17. minut - Goooool! Bajern vodi u Parizu! Kejn je bio siguran izvođać najstrože kazne.

16. minut - Penal za Bajern! Paćo je oborio Dijaza i sudija Sandro Šarer je pokazao na belu tačku. Gosti će imati veliku priliku da stignu do vođstva.

14. minut - Nezgodno je bilo u šesnaestercu domaćina. Kimih je izveo korner, lopta je išla u gol, ali je reagovao Safonov.

12. minut - Prvi žuti karton na utakmici je dobio kapiten PSŽ-a Markinjos. Brazilski štoper je oborio Luisa Dijaza i zaradio javnu opomenu.

6. minut - Bajern ima inicijativu na početku utakmice. Olise je ubacio loptu u peterac, ali je Safonov stigao do nje ispred Harija Kejna.

Utakmica je počela!

20:40 - PSŽ je branilac titule u elitnom takmičenju, a na putu do polufinala je eliminisao Čelsi i Liverpu, dok je tim iz Minhena bio bolji od Atalante i Real Madrida.

19:58 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvoj utakmici polufinala Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajerna. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pariza.