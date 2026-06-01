Rolan Garos je u toku, možda i najčudniji do sada. Ispao je Janik Siner, ispao je i Novak Đoković, nije ostao niko ko je ranije osvajao grend slem trofeje, tako da će ovo biti na neki način i istorijski turnir.

Tokom današnjeg dana, na Rolan Garosu se desio i pravi mali šou, pošto je doneta odluka da fudbaleri Pari Sen Žermena unesu trofej na teren "Filip Šatrije" između dva meča koja su bila tokom dnevnog dela programa.

S obzirom na to da se "Park prinčeva" nalazi veoma blizu kompleksa Rolan Garosa, može se reći da su skoknuli samo do komšiluka, a može se reći da su navijači time bili oduševljeni.

Krenula su odmah skandiranja fudbalerima i aplauzi od strane Parižana koji su ih momentalno prepoznali. Zajedno su se na terenu u Parizu našli između ostalog Usman Dembele, Barkola, Dezire Due...

Sve u svemu, bio je to lep način da se obeleži osvajanje trofeja Lige šampiona.