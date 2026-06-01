Partizan je i formalno postao blokaderski tim. Preuzeo ga je potrčko Nemanje Vidića, Danko Lazović, a u njemu ostaju i Ljajić i Forcan.

Svi obećavaju novo doba Partizana i velike uspehe, iako ni jedan ugovor, pa makar i od 10.000 evra do sada nisu obezbedili Patrizanu, za razliku od Vučića koji je ovom klubu obezbedio do sada najveću finansijsku podršku.

Videćemo kako će izgledati ta renesansa Patrizana pod blokaderskom palicom. Na kraju, bar više neće moći da kukaju da im je Vučić za sve kriv.

Podsećanja radi, danas je u Zemunelu održana Skupština kluba Partizana, na kojoj je najpre izglasano da Mijatović ne napusti funkciju potpredsednika Upravnog odbora kluba, jer je imao 20 glasova protiv, a a za razrešenje je potrebno 21 glas, ipak, došlo je do preokreta, pa je Predrag Mijatović sam dao neopozivu ostavku.