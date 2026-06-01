Fudbalski klub Dinamo pre godinu dana iz Barselonine škole doveo je štopera Serđija Domingeza za 1.500.000 evra i čini se napravio fenomenalan potez.

Zagrepčani će po svemu sudeći samo 12 meseci kasnije prodati 21-godišnjeg Španca za čak 12.000.000.

Navodno, kako piše Alfredo Pedula, Totenhem je spremio ozbiljnu sumu novca za talentovanog defanzivca i još dodatnih 20 odsto od naredne prodaje. Sa druge strane španski "Sport" javlja da je vest tačna, ali da će Englezi ići do 9.000.000.

Bilo kako bilo, bio bi to ozbiljan posao.