Fudbaleri Dinama deklasirali su Osijek rezultatom 7:0 u 28. kolu HNL-a.

Ovu utakmicu je obeležio skandal na tribinama "Maksimira". Naime, navijači Dinama, Bed Blu Bojsi, proslavili su 40. godina postojanja, a tom prilikom, imali su i jedan sraman potez.

U jednom trenutku meča je podignuta hrvatska zastava, a ono što upada u oko, jeste grb, na kom je prvo polje bilo bele boje, preneo je "Index.hr".

Reč je o zastavi nekadašnje "NDH", odnosno, zastavi koju su veličale i koristile ustaše.

U jednom trenutku meča, u prenosu, "MaxSport-ov" komentator, Ivan Ljubić, imao je i komentar:

- Kao da smo se vratiti u devedesete - rekao je on