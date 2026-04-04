Ovih dana je burno u Italiji nakon još jedne blamaže u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Azuri" su u finalu baraža poraženi od Bosne i Hercegovine posle penala i tako će propustiti treći uzastopni Mundijal, što je zaista nedopustivo za takvu fudbalsku velesilu.

Kako dani prolaze, tako na površinu izlaze šokantni detalji koji otkrivaju šta se zapravo dešavalo iza kulisa nacionalnog tima.

Prema pisanju uglednog lista „Republika“, reprezentativci Italije su još pre početka baraža tražili od Saveza čak 300.000 evra premija za plasman na Mundijal. Ovaj zahtev naišao je na odbijanje, što je dodatno narušilo već poljuljanu atmosferu u ekipi.

Zatim je reagovao selektor Đenaro Gatuzo, koji je igračima pokušao da objasni da tim najpre treba da izbori plasman na Svetsko prvenstvo, pa tek onda da se razgovara o novcu.

Zanimljivo je da se ne radi o ogromnoj svoti kada se podeli na tim – oko 10.000 evra po igraču, što je za većinu reprezentativaca zanemarljivo u odnosu na plate koje imaju u klubovima. Upravo zbog toga, ovaj potez dodatno baca senku na motivaciju i pristup igrača u ključnim momentima.

Sve to, prema navodima iz Italije, jasno ukazuje da hemija u timu nije bila na potrebnom nivou, kao ni želja da se izbori plasman na najveću svetsku smotru. Poraz od Bosne i Hercegovine tako je bio samo logičan epilog loših odnosa i problema koji su tinjali unutar reprezentacije.

Posle velikog neuspeha usledile su i radikalne promene. Ostavke su podneli predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina, sportski direktor Đanluiđi Bufon, kao i selektor Đenaro Gatuzo, čime je otvoreno novo poglavlje u pokušaju oporavka italijanskog fudbala.