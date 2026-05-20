Navijači fudbalskog kluba Arsenal u Bocvani pomislili su da imaju još jedan razlog za slavlje - državni praznik kako bi proslavili osvajanja titule u Premijer ligi posle 22 godine.

Na njihovu žalost, vlada Bocvane saopštila je da je obaveštenje o tome da bi danas mogli da dobiju slobodan dan za proslavu - lažna vest.

Vlada je na društvenoj mreži X objavila takozvano saopštenje koje je obavestilo navijače o državnom prazniku i preko njega velikim crvenim slovima napisala: "Lažno" (Fake).



- Ne, nema praznika za navijače Arsenala - navela je Vlada Bocvane.

Lažno saopštenje, napravljeno uz državni grb i pečat iz predsedničke kancelarije, kružilo je internetom i u njemu je objavljeno da je predsednik Bocvane Duma Boko nagradio navijače Arsenala za njihovu "strast, vernost i nepokolebljivu podršku".

Navijačima oštrog oka nije promaklo da je na memorandumu datiran 17. maj.



Arsenal je sinoć prvi put posle 22 godine osvojio titulu u Premijer ligi, pošto je njegov najbliži konkurent Mančester siti odigrao nerešeno 1:1 protiv Bornmuta u pretposlednjem kolu.

Jedan korisnik mreže X našalio se da je lažno saopštenje objavio navijač Mančester junajteda.