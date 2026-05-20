Gajas Zahid je napustio Partizan, saznaje Meridian sport.

Zahidu u junu ističe saradnja sa crno-belima, a prema pisanju pomenutog portala, neće doći do produžetka ugovora sa Norvežaninom pakistanskog porekla.

Posle tri sezone prekaljeni plejmejker napušta crno-bele, u čije redove je stigao tokom avgusta 2023. godine iz turskog Ankaragučua kao velike pojačanje.

U Partizanovom dresu nakupio je Zahid 70 nastupa, a za to vreme upisao devet pogodaka i 14 asistencija. Dugo je vezista važio za “prvu violionu” tima uz tada nedodirljivog Bibarsa Natha, ali sve se promenilo nakon što je u susretu sa kragujevačkim Radničkim doživeo tešku povrede i otvorio višemesečno bolovanje.

Stradali su ligamenti Norvežaninu, a po povratku u takmičarski ritam uveliko je izgubio raniju ulogu i postao rezervista. Neretko se u minulim mesecima pisalo o lošim odnosima sa trenerima, a tokom zime je odbio mogućnost da pređe na Rajsko ostrvu, šest meseci uoči isteka mandata u Humskoj.

Zahid je poslednji put u protokolu bio protiv Crvene zvezde 26. aprila.