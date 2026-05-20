Doskorašnji trener Ajntrahta iz Frankfurta, koji je posle svega 14 utakmica u klubu iz Bundeslige dobio otkaz, Albert Rijera nalazi se pred novim angažmanom.

Kako piše bugarski "Tema Sport", Rijera bi mogao da preuzme ekipu Ludogoreca koja je ove sezone potpuno podbacila.

Do pre nekoliko dana apsolutni vladar Bugarske sa čak 14 uzastopnih titula, predao je tron Levskom iz Sofije, ostali su i bez Kupa, a u poslednjem kolu plej-ofa igraju meč protiv CSKA i ukoliko izgube mogli bi da ostanu bez Evrope naredne sezone.

Zato su u pomoć pozvali čoveka koji je činio čuda sa ekipom Celja.

Rijera je pre odlaska u Bundesligu bio blizu dolaska u Crvenu zvezdu, ali na kraju od toga nije bilo ništa.