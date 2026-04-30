Prošle jeseni, Albert Rijera je nedeljama i mesecima bio glavni kandidat da na klupi Crvene zvezde nasledi Vladana Milojevića. Ipak, na Marakanu se vratio Dejan Stanković, dok je španski stručnjak preuzeo Ajntraht iz Frankfurta. Međutim, njegova epizoda u Nemačkoj polako postaje prava noćna mora.

Pokušavajući da uvede gvozdenu disciplinu, Rijera je ušao u otvoren sukob sa Džonatanom Burkardtom, napadačem plaćenim 21 milion evra i prvim strelcem tima. Špancu su zasmetali Burkardtova defanziva i procenat telesne masti, ali je haos nastao jer mu kritike nije saopštio u lice, već preko pomoćnika.

Nemački Bild prenosi da je igračev agent odmah reagovao kod sportskog direktora Markusa Krešea. Kada je uprava zatražila objašnjenje, Rijera je to shvatio kao nedopustivo mešanje u svoj posao. Zbog narušenih odnosa, Burkardt je završio na klupi, Ajntraht posrće na terenu i pao je na sedmo mesto. Ukoliko klub na kraju ostane bez Evrope, nesuđeni trener Zvezde će gotovo sigurno dobiti otkaz.