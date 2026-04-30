Mijatović je svoj odgovor dao u izjavi za Kurir, gde je rekao da ne potpisuje saopštenje kluba koje je danas objavljeno.

-Povodom današnjeg saopštenja potpisanog u ime FK Partizan, jasno i bez ikakve rezerve ističem da ono ne predstavlja stav kluba. Posebno je neprihvatljivo to što se, krijući se iza imena FK Partizan, napadaju bivši igrači - koji su deo istorije FK Partizan. Kao član kluba i aktuelne uprave, nedvosmisleno se ograđujem od sadržaja ovog saopštenja i smatram ga direktnim narušavanjem integriteta FK Partizana - poručio je Predrag Mijatović u izjavi za Kurir.

Sukob u klupskoj upravi i dalje bukti, a poslednjih dana je dobio na intenzitetu otkako se aktivirao Apel za spas Partizana.