Srpski košarkaš Luka Mitrović nije više član CSKA iz Moskve, saopštio je danas ruski klub.

Mitrović je od decembra 2025. godine igrao za CSKA, a na 46 utakmica prosečno je beležio šest poena i 4,8 skokova.

- Zahvalan sam što sam postao deo velikog CSKA i što sam bio okružen neverovatnim ljudima. Veliko hvala mojim saigračima, trenerima, klupskom osoblju i, naravno, navijačima - svima koji su ovu godinu učinili nezaboravnom. Želim vam mnogo sreće i uspeha u budućnosti - rekao je Mitrović.

Srpski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Hemofarm, Brose, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i Budućnost iz Podgorice.

CSKA je prošle nedelje osvojio VTB ligu.