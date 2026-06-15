Nik Kalates se izuzetno pokazao u redovima Partizana, ali čini se da će naredne sezone promeniti destinaciju iako će ostati u crno-belom.

Kako piše grčki Athletiko, iskusni plejmejker je doputovao u Solun kako bi završio transfer i potpisao ugovor sa PAOK-om.

Andrea Trinkijeri je podvukao Kalatesa kao primarnu metu u prelaznom roku i čini se da je uspeo da privoli plejmejkera Partizana.

Prema informacijama koje dolaze iz Grčke, odmah pošto se završila finalna serija ABA lige, Kalates je otišao put Soluna, kako bi obavio finalne razgovore sa PAOK-om i potpisao dvogodišnji ugovor.