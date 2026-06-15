Fudbaleri Železničara započeli su danas u Pančevu pripreme za sezonu 2026/27.

Kako se navodi na sajtu kluba, prvoj prozivci stručnom štabu odazvali su se: Zoran Popović, Mirko Stevanović i Filip Nović, Uroš Tegeltija, Stefan Mitrović, Dušan Jovanović, Aleksa Kuljanin, Marko Ćurić, Janko Jevremović, Nikola Jovanović, Nemanja Vidojević, Davorin Tošić, Nikola Đuričić, Marko Konatar, Kristijan Šekularac, Vladimir Karajčić i Jovan Bradić.

- Ekipa će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, gde će kroz svakodnevne treninge postepeno podizati nivo fizičke spreme i raditi na uigravanju pred početak nove takmičarske godine - poručio je klub iz Pančeva.

Železničar će prvu kontrolnu utakmicu odigrati 24. juna, kada će u Pančevu odmeriti snage sa ekipom Zemuna.

Tim iz Pančeva će glavni deo priprema odraditi u Sloveniji, 26. juna će otputovati u Moravske Toplice i tamo će boraviti dve nedelje.

Planirano je da Železničar u Sloveniji odigra četiri prijateljske utakmice, protiv Volfsbergera (30. juna), Maribora (4. jula), CSKA 1948 iz Sofije (7. jula) i Debrecina (9. jula).

Klub iz Pančeva je prošle sezone ostvario najbolji rezultat u istoriji, kada je završio na četvrtom mestu na tabeli Superlige pa će krajem jula igrati u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Železničar će u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije 18. jula igrati na svom terenu protiv Radničkog Niša.