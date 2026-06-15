Od 11. juna gledaoci TV Arena sport uživaju u spektaklu FIFA Svetskog prvenstva 2026, a ono najuzbudljivije tek dolazi. Već prve utakmice pokazale su da nas očekuje jedan od najatraktivnijih Mundijala u istoriji, prepun golova, iznenađenja, velikih preokreta i nezaboravnih trenutaka.

Fudbalski maraton tek se zahuktava, a jedino mesto na kojem možete da ispratite baš svaki detalj najveće sportske priče godine jeste TV Arena Sport.

Svaki gol, svaka šansa, svaka reakcija sa klupe i tribina, stručne analize, ekskluzivni gosti i najvažnije priče sa turnira nalaze se na jednom mestu.

Pored bogatog televizijskog programa, kompletan sadržaj, najnovije vesti, intervjui, statistika i specijalni prilozi dostupni su i na sajtu TV Arena Sport (www.tvarenasport.com), čineći jedinstvenu platformu za sve ljubitelje fudbala.

Doživljaj FIFA Svetskog prvenstva 2026. dobija potpuno novu dimenziju uz pet novih pop-ap kanala koji donose mnogo više od klasičnog prenosa utakmica.

Ekskluzivni sadržaji, posebni uglovi kamera i atmosfera sa stadiona približavaju svaki trenutak igre i pružaju bogatije iskustvo praćenja najvećeg fudbalskog takmičenja. Sadržaji su dostupni bez dodatne naknade na MOVE platformi, ponosu kompanije MTS.

Šta očekuje ljubitelje fudbala?

Prošireni prenos – sve 104 utakmice Svetskog prvenstva biće dostupne u proširenom prenosu, koji počinje 90 minuta pre početka meča i traje još 15 minuta nakon završetka, uz dodatne analize, zanimljive priče i ekskluzivne sadržaje sa turnira.

Timski fokus (A i B) – gledaoci će imati priliku da prate reprezentacije iz potpuno drugačijeg ugla. Prenos počinje čak 150 minuta pre utakmice i obuhvata izlazak iz hotela, dolazak na stadion, atmosferu u svlačionici, zagrevanje, reakcije sa klupe, kao i intervjue igrača i trenera.



Navijači Mundijala – poseban kanal posvećen je onima koji Svetsko prvenstvo čine jedinstvenim. Atmosfera sa tribina, fan zona, VIP loža i okupljanja navijača biće dostupna tokom celog trajanja meča.

Drugi ugao – spektakularni kadrovi iz vazduha i inovativne pozicije kamera donose potpuno novo iskustvo gledanja utakmica, uz filmski prikaz akcije i emocija koje tradicionalni prenosi ne mogu da dočaraju.

Sve to dostupno je uz prenose uživo, specijalne emisije i ekskluzivne sadržaje pre, tokom i nakon utakmica, bez dodatne naknade.

Kanali ne emituju celodnevni program, već su aktivni isključivo tokom trajanja utakmica. Prepustite se doživljaju jer nijedan važan trenutak FIFA Svetskog prvenstva 2026 neće proći nezapaženo uz MOVE!