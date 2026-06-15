Aleksandar Zunzurovski je pokazao veliki talenat.

Mladi košarkaš je zaokružio svoj period u Crvenoj zvezdi, gde je u nedavno završenoj sezoni postao šampion Srbije u kategoriji pionira. Kako sada stvari stoje, uskoro će postati igrač Partizana, sazanje "Merdijan".

Zunzurovski, koji ima makedonsko i portorikansko poreklo, u finalnom meču protiv Banjice Mege je režirao blistavu partiju, koju je potpisao sa 34 poena, pa je zaradio epitet jednog od heroja velike pobede ekipe Milana Josića, ali više neće nositi crveno-beli dres.

Pošto se sezona završila, talentovani košarkaš je odlučio da stavi tačku na epizodu u Zvezdi i emotivno se oglasio na društvenim mrežama povodom odlaska iz kluba sa Malog Kalemegdana, uz veliku zahvalnost na pruženoj šansi.

Odlučio je da izabere drugačiji put, Zunzurovski je veoma blizu da postane novi košarkaš Partizana.