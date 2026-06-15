Prilično neobičan potez i nešto na šta nismo navikli da se dešava na Svetskom prvenstvu, ali Tunis se odlučio na nepopularan potez.

Smenili su selektora tek posle prvog kola i lošeg rezultata u duelu sa Švedskom (1:5).

Zanimljivo je da Lamuši nije do sada vodio Tunis u zvaničnim utakmicama i da mu je ovo zapravo bio pravi debi na klupi afričke reprezentacije.

Vodio je Tunis na ukupno pet utakmica, od toga ostvario je samo jednu pobedu protiv Haitija, remi sa Kanadom, uz poraze od Austrije, Belgije i sada Švedske.

Očigledno da je po sredi nešto drugo, a ne rezultat.