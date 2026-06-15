Pričalo se da gotovo sigurno ostaje u NBA, ali... Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović dobio je još jednu ponudu iz Evrolige.

Utihnule su priče o Partizanu, a sada pouzdani španski "Encestando" tvrdi da u Real Madridu ozbiljno razmatraju dovođenje jednog od najboljih evropskih šutera.

Kako se dalje navodi, Bogdanović je i u "mislima" Panatinaikosa koji iza sebe ima košmarnu sezonu.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos već je uzburkao javnost da se sprema dolazak velike zvezde, a Grci tvrde da je rešenje zagonetke - Bogdan Bogdanović.

Ako je to istina, teško da će Real Madrid moći da parira Panatinaikosu koji u svom timu ima nekoliko najplaćenijih igrača u Evropi, ali ne treba izostaviti ostale faktore u pregovorima.

Međutim, prva stvar koja treba da se potvrdi jeste da li će Klipersi, koji imaju opciju da produže ugovor na još godinu dana to i iskoristiti.

Poznat je i tačan datum odluke, to je 26. jun, a ukoliko tim iz Los Anđelesa ipak odluči da zadrži Srbina, on će naredne sezone zaraditi 16.020.000 dolara. To se trenutno čini malo verovatnim, ako uzmemo u obzir koliko je