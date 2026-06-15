oskorašnji trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović preuzeo je ekipu Hapoela iz Jerusalima, saopštio je danas izraelski klub.

Obradović je sa Hapoelom potpisao ugovor do kraja sezone 2028/29.

- Veoma sam srećan što sam se pridružio Hapoelu. Dugo godina sam trener u Evroligi i izabrao sam Hapoel jer sam bio veoma impresioniran vizijom kluba, standardima i visokim ambicijama. Iskreno verujem u veliku budućnost koja nas očekuje u narednim godinama. Naš cilj je da izgradimo snažan tim, po mojoj filozofiji, koji će se boriti za sve titule i težiti ostvarenju visokih ciljeva koje smo sebi postavili. Čuo sam dosta o snazi, energiji i posebnoj atmosferi koju prave navijači i znam koliko je njihova podrška sastavni deo identiteta kluba - rekao je Obradović.

Srpski trener je pre tri nedelje raskinuo ugovor sa Crvenom zvezdom, koju je vodio tokom prošle sezone, sa "crveno-belima" je osvojio trofej u Kupu Srbije.

Hapoel je ove sezone igrao polufinale plej-ofa izraelskog prvenstva, kao i četvrtfinale Evrokupa.

Ekipa iz Jerusalima će i naredne sezone nastupati u Evrokupu.